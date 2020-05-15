Число заболевших коронавирусом в России превысило 262 тысячи. Свежие цифры опубликовал оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 262 тысячи. Свежие цифры опубликовал оперативный штаб по борьбе с эпидемией.За последние сутки выявлено 10 598 случаев коронавируса в России. За то же время выздоровели 4 696 человек, 113 умерли. Всего в России зафиксировано 262 843 случая заражения новой инфекцией.Почти половину заболевших COVID-19 выявили в Москве – 4 748 человек. На втором месте располагается Московская область – 945, на третьем находится Санкт-Петербург – за сутки в Северной столице зафиксирован 541 случай заражения коронавирусом.Днем ранее коронавирус в России был выявлен у 9 794 человек, включая 4 712 в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале массового тестирования на COVID-19 в городе с 15 мая. По его словам, иммуноферментный анализ крови позволит проводить 100 тысяч тестов в день, а в перспективе довести их количество до 200 тысяч.В большинстве регионов России ослабили карантинные меры, однако власти 21 субъекта Федерации не спешат этого делать. Ограничения в полном объеме сохранили Москва и область, Санкт-Петербург, почти все регионы Северного Кавказа и ряд других областей, следует из доклада фонда "Петербургская политика".В 20 субъектах Федерации эксперты зафиксировали низкие темпы снятия ограничений. В частности, речь идет о Краснодарском и Забайкальском краях, Владимирской, Вологодской, Липецкий и Рязанской областях.Ограничительные меры из-за действуют с конца марта. Президент Владимир Путин объявил об окончании единого периода нерабочих дней 12 мая. После этого ряд регионов ослабили ограничения: разрешены прогулки при соблюдении мер безопасности, возобновлена деятельность небольших магазинов и служб сервиса.15 Май 2020 в 12:43 PDT