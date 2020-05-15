Профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В​​​. Ломоносова Сергей Князев подтвердил, что у него были отношения со студентами.

Профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В​​​. Ломоносова Сергей Князев подтвердил, что у него были отношения со студентами. В связи с этим он принял решение об уходе из университета.На своей странице в Facebook Князев признался, что всегда считал, что эти отношения во всех случаях были добровольными. Профессор убежден, что сознательно причинять людям вред нельзя, и очень сожалеет, что его поступки заставили кого-то страдать, передает РИА Новости.Ранее в СМИ появились публикации о домогательствах в учебном заведении. Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ написали открытое письмо против сексуальных злоупотреблений в университетской среде. По мнению всех подписавших это обращение, необходимо создать регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов, в частности, запрет на романтическую связь между преподавателями и студентами, соблюдение этики делового общения.