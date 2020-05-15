ПСБ продлил действие льготной ставки 6% в рамках государственной программы субсидирования ипотеки на первичном рынке до 1 ноября 2020 года

ПСБ продлил действие льготной ставки 6% в рамках государственной программы субсидирования ипотеки на первичном рынке до 1 ноября 2020 года.«ПСБ одним из первых начал принимать заявки и предоставлять кредиты по госпрограмме 6,5%, объявленной в апреле. Дополнительно банк снизил ставку до 6%. Программа стала очень востребованной, поэтому мы решили зафиксировать льготную ставку на все время действия господдержки, чтобы большее число клиентов могло воспользоваться этим предложением», – говорит Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.Меньше чем за месяц банк получил около 2600 заявок на сумму свыше 7 млрд рублей. Наибольший интерес к ипотеке на жилье комфорт-класса проявили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.По программе можно получить кредит на сумму до 8 млн рублей для приобретения недвижимости на первичном рынке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 3 млн рублей для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса составляет от 20%.ВАЖНО: Во Владимирской области подать заявку на ипотеку можно дистанционно, по электронной почте. Клиенту нужно только выслать все необходимые документы, а также контактный номер телефона для связи на адрес почты . В теме письма обязательно указать «ФИО_заявка». Приезжать в офис ПСБ для подачи заявки нет необходимости. Клиенту необходимо будет посетить офис только один раз - в день сделки, тогда же клиент привозит оригиналы документов.Во Владимире оформить ипотечный кредит можно и на покупку новостройки в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области.Телефон для связи: +7 929 028 13 07.Ипотечный центр ПСБ во Владимире находится по адресу: Октябрьский проспект, дом 25.