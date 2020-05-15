Режим самоизоляции на Чукотке продлили до конца месяца. Такое решение принял губернатор округа по рекомендациям Роспотребнадзора. Ограничения сохраняются, но некоторые организации готовятся к постепенно восстановить объемы работы.

Режим самоизоляции на Чукотке продлили до конца месяца. Такое решение принял губернатор округа по рекомендациям Роспотребнадзора. Ограничения сохраняются, но некоторые организации готовятся к постепенно восстановить объемы работы.Решение о продлении режима самоизоляции принято в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом. Всего в округе зарегистрировано 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Тестирование населения ведется ежедневно, при этом количество исследований поручено увеличить. Мощности лаборатории для этого хватает."Раньше у Центра гигиены было 65 тестирований в сутки, нарастили до 120 в сутки, то есть мощность увеличилась в два раза. Чукотская окружная больница тоже увеличила мощность, то есть вместе — порядка 220 исследований в сутки", — заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу Антон Семенихин.На днях в округ поступило пять тысяч быстрых тестов и столько же тестов на выявление антител к коронавирусу, а также первая партия одного из лучших препаратов для лечения COVID-19 "Актемра". Специализированный коечный фонд, сегодня заполненный пациентами лишь на четверть, планируется расширить дополнительными койками в районах. Санитарные врачи округа призывают ввести обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. А в преддверии сезона строек, навигации и смены вахт прибытие рабочих берется под особый контроль."Промышленные предприятия сейчас будут обязаны, перед тем как привозить работников сюда, тестировать их на материке. Проводить там медицинский осмотр и отсеивать тех, кто заражен; потом привозить сюда, помещать в обсерватор на 14 суток и повторно брать анализ, — продолжил Антон Семенихин. — Они должны обезопасить не только население округа, но ещё и тех, кто к ним приезжает".В некоторых сферах допущено снижение ограничительных мер. В Анадыре открыли второй детский сад с дежурными группами для детей, чьи родители продолжают работать. При условии соблюдения санитарных мер на Чукотке разрешена работа торговли и сферы услуг. Количество авиарейсов скоро будет увеличено.