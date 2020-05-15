Звезда сериала Полицейский с Рублевки не так давно стала мамой. Наконец Анастасия Стежко обнародовала имя дочери.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" не так давно сталамамой. Наконец Анастасия Стежко обнародовала имя дочери.30-летняя знаменитость родила первенца 7 мая. Анастасия сообщилао прибавлении в семье в личном микроблоге. Имя малышки звезда сериала "Полицейскийс Рублевки" тогда решила не озвучивать.Спустя время Стежко изменила свое решение. Накануне она рассказала,как назвала долгожданную дочь. "Стефания! Стефани, Стеша, Стешенька... Такзовут эту принцессу", – поведала знаменитость.Артистка подчеркнула, что имя для ребенка придумала еще вюности, поэтому долгих раздумий на это счет ей удалось избежать. Стеша – этопрозвище самой Анастасии, которое "прилипло" к ней еще в школе. Так ее называли даже во ВГИКе. "И до сих пор друзья зовут меня именно так", -призналась звезда сериала "Полицейский с Рублевки". В том, как она назваланаследницу, Стежко видит определенную символичность.13 Май 2020 в 10:33 PDTВ комментариях к публикации Анастасии разгорелись жаркиеспоры. Некоторые отмечали, что девочки с именем Стефания упрямы и импульсивны, дескать,не лучшие качества для представительницы прекрасного пола. Артистка отметила,что черты характера никак не связаны с тем, как называют человека. Напомним, что сериал можно смотреть онлайн на видеоплатформе .