Звезда сериала Полицейский с Рублевки не так давно стала
мамой. Наконец Анастасия Стежко обнародовала имя дочери.
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" не так давно стала
мамой. Наконец Анастасия Стежко обнародовала имя дочери.
30-летняя знаменитость родила первенца 7 мая. Анастасия сообщила
о прибавлении в семье в личном микроблоге. Имя малышки звезда сериала "Полицейский
с Рублевки" тогда решила не озвучивать.
Спустя время Стежко изменила свое решение. Накануне она рассказала,
как назвала долгожданную дочь. "Стефания! Стефани, Стеша, Стешенька... Так
зовут эту принцессу", – поведала знаменитость.
Артистка подчеркнула, что имя для ребенка придумала еще в
юности, поэтому долгих раздумий на это счет ей удалось избежать. Стеша – это
прозвище самой Анастасии, которое "прилипло" к ней еще в школе. Так ее называли даже во ВГИКе. "И до сих пор друзья зовут меня именно так", -
призналась звезда сериала "Полицейский с Рублевки". В том, как она назвала
наследницу, Стежко видит определенную символичность.
13 Май 2020 в 10:33 PDT
В комментариях к публикации Анастасии разгорелись жаркие
споры. Некоторые отмечали, что девочки с именем Стефания упрямы и импульсивны, дескать,
не лучшие качества для представительницы прекрасного пола. Артистка отметила,
что черты характера никак не связаны с тем, как называют человека. Напомним, что сериал можно смотреть онлайн на видеоплатформе .