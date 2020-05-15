Россияне подали 3,5 миллиона заявлений на получение детских пособий в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на совещании по социально-экономическим вопросам. Он отметил большую востребованность данной выплаты.

Россияне подали 3,5 миллиона заявлений на получение "детских" пособий в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на совещании по социально-экономическим вопросам.Вице-премьер отметил высокую востребованность выплат на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно."По состоянию на два часа назад было подано уже порядка 5 миллионов заявлений на 7 миллионов детей. И 15 минут назад уже, готовясь к соответствующему заседанию, я еще раз посмотрел: уже 5 миллионов 300 тысяч заявлений на 7,5 миллиона детей подано", – цитирует Григоренко ТАСС.Оформить выплаты на детей россияне могут через портал госуслуг. Эксперты предупредили россиян об опасности мошеннических сайтов, которые маскируются под государственный ресурс. Количество фальшивых сайтов значительно выросло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о соответствующих выплатах для поддержки семей с детьми в период эпидемии коронавируса.