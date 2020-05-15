Объем недополученных доходов российской туристической отрасли превысил 1,5 трлн рублей. Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.

Объем недополученных доходов российской туристической отрасли превысил 1,5 трлн рублей. Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.Как говорится в письме главы федерального агентства Зарины Догузовой, направленном главам российских субъектов, в кризисной ситуации оказались объекты, требующие больших и регулярных вложений, в том числе гостиницы и санатории, курорты и круизные суда."В настоящий момент падение оборота сферы туризма достигло 95-100%‚ а объем недополученных доходов уже превысил 1,5 трлн руб", - говорится в письме.При негативном сценарии работы могут лишиться до 2,5 млн человек. При этом остановка туристических потоков наносит ущерб и десяткам смежных отраслей.Глава Ростуризма уверена, что приоритетной задачей является сохранение профессиональной кадровой основы и инфраструктурной основы отрасли, сформировавшихся за последние 20 лет​​​. Восстановление отрасли с нуля, по ее мнению, станет гораздо более затратным и длительным процессом, сообщает ТАСС.