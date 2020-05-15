Цены на нефть устремились вверх. Котировки североморской смеси Brent сегодня утром превышали отметку $32.

Цены на нефть устремились вверх. Котировки североморской смеси Brent сегодня утром превышали отметку $32.Бурный рост начался еще накануне. Поводом стало сообщение агентства Reuters со ссылкой на источники на азиатском рынке. В нем говорится, что Саудовская Аравия сообщила клиентам о резком снижении поставок.Таким образом, становится ясно, что ключевой игрок на нефтяном рынке снижает не только добычу, но и экспорт, причем существенно. Экспорт в ближайшие месяцы сократится до 5 миллионов баррелей в сутки, а добычу страна снижает и в рамках сделки ОПЕК+, и добровольно еще на 1 миллион баррелей, о чем было объявлено буквально на днях.Напомним также, что существенное снижение добычи наблюдается в США, Россия также сокращает объемы производства. На этом фоне рынок перестает закладываться на пессимистичный сценарий, который подразумевал полное заполнение всех нефтехранилищ уже к июню.Стоимость аренды танкеров в начале недели рухнули почти на 60%. На пике кризиса они использовались в качестве плавучих хранилищ, но сейчас ажиотажного спроса уже нет.