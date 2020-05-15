Сделка по покупке английского Ньюкасла саудовским консорциумом близка к срыву. Однако инвесторы из Саудовской Аравии могут переключиться на итальянскую Рому.

Сделка по покупке английского "Ньюкасла" саудовским консорциумом близка к срыву. Однако инвесторы из Саудовской Аравии могут переключиться на итальянскую "Рому".Британской прессе удалось выявить связь потенциальных покупателей "Ньюкасла" с телеканалом, показывавшим матчи английской премьер-лиги без лицензии. Этот факт может стать причиной отмены уже почти состоявшейся сделки.Но консорциум, который по неофициальным данным возглавляет наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бин Салман, рассматривает возможность приобретения контрольного пакета акций итальянской "Ромы". Президент римлян Джеймс Палотта, в свою очередь, готов продать клуб при наличие серьезных предложений.