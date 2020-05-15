Цены на нефть в пятницу растут на международных биржах. В итоге третья неделя подряд завершается ростом цен на мировых рынках нефти.

Цены на нефть в пятницу растут на международных биржах. В итоге третья неделя подряд завершается ростом цен на мировых рынках нефти.Нефть дорожает из-за растущего спроса на топливо после постепенного снятия карантинных ограничений в странах, возобновления производства и транспортной активности. Спрос вырос и после выполнения обязательств стран по сокращению добычи нефти.Цена ближайших к исполнению контрактов на поставку европейского эталона нефти Brent на лондонской бирже ICE к 11:15 по московскому времени 15 мая достигла $32,42 за баррель и выросла на $0,7 за последние три часа торгов и на 4,14% к цене закрытия предыдущей торговой сессии, согласно данным торгов.Цена фьючерса на поставку американского эталона нефти WTI в Нью-Йорке выросла почти на $1 до $28,58 за последние три часа и на 3,7% к цене предыдущей сессии.С начала недели Brent подорожала на 3%, WTI — на 13%, а с момента заключения международного соглашения о сокращении добычи - в 2 раза.С 6 апреля цены на нефть упали в 2 раза после завершения предыдущего соглашения ОПЕК+ о сокращении и страны увеличили поставки нефти на рынки. Такому падению цен помогла и пандемия, снизившая спрос на топливо.Днем ранее, 14 мая, Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз восстановления нефтерынка: теперь ожидается суточное падение спроса на нефть в размере 8,6 миллиона баррелей в среднем за 2020 год. По итогам марта МЭА ожидало падение спроса на 9,3 миллионов баррелей в сутки. Но оценка улучшена на 0,7 миллиона баррелей в сутки из-за снятия ограничений карантина в разных странах и возобновление производства, торговли и перевозок.В начале пандемии под ограничениями находилось 4 миллиарда человек, а к концу мая, по прогнозу МЭА, в карантине останется всего 2,8 миллиарда человек.ОПЕК и ее союзники во главе с Россией вместе с присоединившимися странами 10-12 апреля договорились сократить добычу и убрать с рынка излишки нефти, начиная с 1 мая. В рамках ОПЕК+ 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки. Производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, объявили о сокращении добычи нефти на 3,6 миллиона баррелей в сутки.Если все выполнят обещания, то сокращение добычи может достигнуть 15-20 миллионов баррелей в сутки. Участники сделки ОПЕК+ в начале июня обсудят ситуацию на рынке и выполнение соглашения о сокращении добычи. Россия и Саудовская Аравия уверены в выполнении соглашения ОПЕК+.