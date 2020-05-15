Жители северных районов Милана провели беспокойную ночь - за считаные минуты улицы превратились в небольшие каналы, а первые этажи домов заполнились водой. Виной тому начавшиеся поздно вечером в четверг проливные дожди, приведшие к разливу небольшой реки Севезо.

Жители северных районов Милана провели беспокойную ночь — за считаные минуты улицы превратились в небольшие каналы, а первые этажи домов заполнились водой, сообщает La Stampa. Виной тому начавшиеся поздно вечером в четверг проливные дожди, приведшие к разливу небольшой реки Севезо.В районе Нигуарда около двух часов начались массовые отключения электричества — налетевший ветер повалил деревья, а те оборвали линии электропередачи. В это же время дороги начала заполнять вода, которая била фонтанами из многочисленных колодцев. На некоторых улицах она прибывала со скоростью восемь сантиметров в минуту, так что вскоре местами образовались небольшие запруды глубиной до метра.#Milano, #15maggio 2020.Dopo una notte di cateratte del cielo aperte, vi presento il #Seveso, che è venuto a trovarci da dopo le 3 di notte e, per ora, pare intenzionato a trattenersi almeno a #colazione. Chissà a #pranzo.#Buongiorno #BuongiornoATutti #chebello #Lombardia pic.twitter.com/ajBv3T5U7D— Angelo A. Palmeri