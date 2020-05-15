Петербургский скульптор Роман Шустров скончался в Мариинской больнице.

Петербургский скульптор Роман Шустров скончался в Мариинской больнице.Как передает "Интерфакс", печальную весть сообщил депутат Законодательного собрания северной столицы Борис Вишневский.Шустров, который известен как автор скульптуры "Петербургский ангел", установленной в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке в 2012 году, находился в больнице с двусторонней пневмонией. В последнюю неделю его перевели в реанимацию, подключив к аппарату ИВЛ.