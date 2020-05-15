Злоумышленники заключили договоры, в соответствии с которыми получили от государственного учреждения денежные средства в качестве материальной поддержки за счет бюджета города...

СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств мошенническим путем.В ходе расследования установлено, что трое фигурантов уголовного дела, в числе которых генеральный директор одной из организаций столицы, в период времени с конца 2013 года по август 2015 года предоставили в государственное учреждение документы, якобы свидетельствующие о временном трудоустройстве школьников и студентов в вышеуказанной компании. Злоумышленники заключили договоры, в соответствии с которыми получили от государственного учреждения денежные средства в качестве материальной поддержки за счет бюджета г. Москвы. Однако в действительности граждане трудоустроены не были, а денежные средства похищены. Общая сумма материального ущерба составила свыше 2,5 миллионов рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении троих мужчин в возрасте от 26 до 54 лет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28