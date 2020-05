Блогеры обнаружили у нового флагмана OnePlus способность просвечивать пластиковые предметы. За режим рентгена в OnePlus 8 Pro отвечает дополнительная, четвертая камера с цветным фильтром, которая умеет работать в инфракрасном диапазоне.

Блогеры обнаружили у нового флагмана OnePlus способность просвечивать пластиковые предметы. За "режим рентгена" в OnePlus 8 Pro отвечает дополнительная, четвертая камера с цветным фильтром, которая умеет работать в инфракрасном диапазоне.Чтобы включить фотохромный фильтр, нужно перейти в режим Photochrom ("Фотохром") в приложении камеры. В компании поясняют, что 5-мегапиксельный ИК-датчик служит для превращения "рядовых сцен в сюрреалистический пейзаж", однако первые владельцы OnePlus 8 Pro успели найти ему другое применение.На непреднамеренную функцию смартфона, в частности, обратил внимание блогер и 3D-художник Бен Гескин. Как выглядят на просвете контроллеры для VR-шлема Oculus Quest и телеприставка Apple TV, он показал в своем твиттере.One of the best examples ””””#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP- Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020#OnePlus8Pro Color Filter camera can see through some plastic objects ””””Here I tried Oculus Quest controllers pic.twitter.com/z9j4hlkioB- Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020OnePlus 8 Pro — Color Filter Camera — See through plastic ””””https://t.co/OhZ9SHcET2 pic.twitter.com/GELEBylX33- Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020Что скрыто внутри пульта ДУ, смог увидеть пользователь PaulMcGrellis.Normal camera Vs Chroma Camera on the #OnePlus8ProInfrared makes it see through plastic”””””””” pic.twitter.com/w6aXyje9zO- Paul McGrellis (@PaulMcGrellis) May 13, 2020А авторы издания AndroidPIT заметили, что ИК-камера OnePlus 8 Pro умеет просвечивать не только пластик, но и одежду. Им таким способом удалось разглядеть записку, спрятанную под черной футболкой. Однако трюк, если и сработает, то только с определенным типом и цветом ткани, причем достаточно тонким.В 1998 году Sony пришлось отозвать более 700 тысяч видеокамер из-за схожего эффекта. Как оказалось, при съемке в ночном режиме днем ИК-объектив этих устройств мог "раздевать" людей, одетых в темную одежду.Анонс OnePlus 8 Pro состоялся в прошлом месяце. Флагманская модель стоит немало — от $899, зато комплектуется одним из лучших экранов на рынке. Также ей достались новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 865, пыле- и влагонепроницаемый корпус, а также скоростная беспроводная зарядка Warp Charge на 30 ватт.