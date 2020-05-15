Владивостокский студент Максим Шульга создал один из самых точных прогнозов по распространению коронавируса. Он занял 10 место на международном онлайн-конкурсе по анализу данных COVID-19 Data Challenge, передают Вести:Приморье со ссылкой на данные официального сайта ДВФУ.

Владивостокский студент Максим Шульга создал один из самых точных прогнозов по распространению коронавируса. Он занял 10 место на международном онлайн-конкурсе по анализу данных COVID-19 Data Challenge, передают "Вести:Приморье" со ссылкой на данные официального сайта ДВФУ.Всего в соревнованиях по математическому прогнозированию приняли участие порядка 560 человек со всего света. В качестве исходных данных программисты использовали подтвержденные случаи заболевания коронавирусной инфекцией на основе исследований Johns Hopkins University. Конкурсантам необходимо было построить алгоритм для точного прогнозирования на следующую неделю. По завершении этого промежутка времени все модели проверяли и публиковали в рейтинговой таблице на официальном портале соревнований."Основная задача для участников — применить свои навыки прогнозирования, основываясь на математических моделях. Факторы распространения вируса — одновременно являются и простой, и сложной задачей. Ее решение демонстрирует, насколько участники понимают, какой нужно использовать инструментарий, и как они умеют им владеть", — говорит директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин.Напомним, в Приморье каждый день выявляют десятки новых случаев коронавируса. За последние сутки этот диагноз подтвердился у 53 жителей края. Общее число инфицированных в настоящий момент выросло до 1110 человек.