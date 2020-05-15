Суд Туапсе наказал байкеров, устроивших мотопробег во время самоизоляции. Шесть жителей региона заплатят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей, сообщает ГТРК Кубань со ссылкой на представителей пресс-службы Краснодарского краевого суда.

Суд Туапсе наказал байкеров, устроивших мотопробег во время самоизоляции. Шесть жителей региона заплатят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей, сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на представителей пресс-службы Краснодарского краевого суда.По информации пресс-службы краевого суда, мероприятие состоялось 25 апреля, во время действия ограничительных мер. Отмечается также, что в в ближайшее время суд рассмотрит еще 10 материалов в отношении участников того же массового мероприятия.Напомним, 25 апреля группа байкеров совершила пробег на мотоциклах на так называемые плиты в Ольгинке – это одна из достопримечательностей Туапсинского района. Фотографии они опубликовали в социальной сети. Таким откровенным нарушением карантинного режима они и привлекли внимание правоохранителей.Отметим, что за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 97 жителей Кубани. При этом число выявленных за сутки заболевших остается стабильным. С начала пандемии коронавируса в крае было зафиксировано 2319 инфицированных. 700 пациентов вылечились, 22 — скончались.