Свердловская область переходит к первому этапу послабления режима самоизоляции. Обсуждению деталей постепенного снятия ограничений было посвящено сегодняшнее заседание членов областного правительства.

Свердловская область переходит к первому этапу послабления режима самоизоляции. Обсуждению деталей постепенного снятия ограничений было посвящено сегодняшнее заседание членов областного правительства.С 19 мая работу возобновят многие предприятия региона, в том числе торговые. Закрытыми для посещения останутся фудкорты и развлекательные зоны. Ограничения будут сняты с парков и скверов. Таким образом, люди смогут выйти на прогулки, заняться спортом, отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Естественно, с соблюдением антивирусной дистанции и в индивидуальном режиме.По-прежнему под запретом остаются массовые спортивные мероприятия, концерты, будут закрыты выставки. Жители Урала не смогут посетить салоны красоты, массажные кабинеты, бани. Сохраняется масочный режим в общественных местах, а жителям старше 65 лет рекомендуют соблюдать самоизоляцию. Продажа алкоголя после 19:00 запрещена. Особое внимание будет уделено районам с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, в том числе, это Екатеринбург.За последние сутки 64 новых случая заражения зафиксированы на Среднем Урале. Всего с начала пандемии заболело 2362 человека. У 19 пациентов состояние тяжелое. Выздоровели 574 уральца.Правительство региона готовит комплекс мер, необходимых для поддержания разных сфер жизни после завершения пандемии, сообщает ГТРК "Урал".