Немецкую модель Джилл Харденер резко раскритиковали в соцсетях за неуместное во время пандемии коронавируса в мире фото. Девушка ради эффектного кадра сделала снимок, на котором запечатлена в бикини, изготовленном из масок.

Немецкую модель Джилл Харденер резко раскритиковали в соцсетях за неуместное во время пандемии коронавируса в мире фото. Девушка ради эффектного кадра сделала снимок, на котором запечатлена в бикини, изготовленном из масок.Харденер позировала для публикации в "Инстаграм" на кровати. Ее лицо и тело прикрывали белые защитные маски.Модель игриво поинтересовалась, кто пойдет с ней на свидание, если она будет в таком виде. Большинство пользователей соцсети возмутил откровенный кадр.Многие отметили, что не могут поверить в то, что Джилл надела маски в качестве белья во время трагедии. Ведь многие люди остро нуждаются в этом средстве защиты. Фолловеры сошлись во мнении, что такое поведение в разгар пандемии коронавируса в мире – высшая степень глупости.Отметим, что татуированная модель – не первая, кто позволяет себе такое кощунственное отношение к медицинским маскам. Напомним, в марте такой же критике подверглась российская коллега Харденер и фитнес-блогерша Юлия Ушакова.Девушка попозировала для соцсетей в купальнике, бюстгальтер которого был сделан из респираторов, а трусы – из защитной маски для лица. Фолловеры были вне себя от негодования и заявили, что это худшая шутка, которую они только видели.