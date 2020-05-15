Убыток Роснефти по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания. Убыток в основном образовался из-за отрицательной курсовой разницы (177 миллиардов руб.) на фоне ослабления рубля и переоценки валютных обязательств.

Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания. Убыток в основном образовался из-за отрицательной курсовой разницы (177 миллиардов руб.) на фоне ослабления рубля и переоценки валютных обязательств.Свою роль в образовании убытка сыграло также сокращением операционной прибыли (-64,8% в квартальном выражении). Положительный свободный денежный поток составил 219 миллиардов руб., несмотря на резкое снижение цен на нефть, подчеркивает "Роснефть".Долг и торговые обязательства сократились на $9 миллиардов. Капитальные вложения уменьшились на 13,6% в годовом выражении до 185 миллиардов руб.Выручка и доход от связанных организаций и совместных предприятий составили 1,765 триллиона руб. (-20,6% в квартальном выражении и -15% в годовом выражении).Показатель EBITDA составил 309 миллиардов руб. (-36,7% в квартальном и -23,6% в годовом выражении).Удельные операционные затраты на добычу составили 191 руб. ($2,9) на баррель нефтяного эквивалента (б. н. э.), что на 2,1% меньше прошлогоднего показателя."Роснефть" в I квартале увеличила переработку нефти на 6,9% в квартальном выражении и на 1,4% в годовом выражении до 28,7 миллиона тонн.Добыча углеводородов составила 5,75 миллиона б. н. э. в сутки (-2,5% в годовом выражении), добыча газа — 16,63 миллиарда куб. м (-2,9%).Между тем работа "Роснефти" в Венесуэле полностью прекращена, заявил глава компании Игорь Сечин."Роснефть" и компания Indian Oil Corporation Limited подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийска до 2 миллионов тонн нефти до конца 2020 года.Кроме того, "Роснефть" заключила долгосрочный контракт с компанией Total Oil Trading на поставку нефти в Германию в объеме до 7,7 миллиона тонн по трубопроводу "Дружба" с апреля 2020 года по март 2022 года."Роснефть" начала также поставки нефти в Германию объемом до 3,9 миллиона тонн по ранее подписанным годовым контрактам с Shell и Eni.