Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет. Звезда вспомнила времена, когда она работала певицей в Нью-Йорке.

Любовь Успенская показала, каквыглядела в 25 лет. Звезда вспомнила времена, когда она работала певицей в Нью-Йорке.Воспоминаниями о годах, проведенных в США, 66-летняя Любовь Успенская поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Она опубликовала архивное фото, сделанное в 1979-м в ресторане "Садко" на Брайтон-Бич.По словам исполнительницы, время – загадочная штука, никогдане знаешь, куда завтра повернет судьба. На фотографии Любовь Успенская вместе с коллегами-артистами и музыкантами позирует с длинными волосами.В молодой красавице многие поклонники не сразу узнали королеву российского шансона. "Богатой будете! Фото замечательное!" – отметила одна из подписчиц. Однако нашлись и те, кто считает, что годы почти не изменили Любовь Успенскую.14 Май 2020 в 3:24 PDTМузыкальный дебют певицы состоялся в ее родном городе Киеве. В 17 лет она переехала в Ереван, а в 1978 году вместе с супругом Юрием Успенским эмигрировала из СССР в Италию. Вскоре Любови посоветовали ехать в США, где начинающейартистке проще реализовать себя. Через год она оказалась в Америке.Напомним, что последние несколько месяцев выдались для знаменитости трудными из-за конфликта с 30-летней дочерью ТатьянойПлаксиной. Отношения между и наследницей испортились после скандального выпуска шоу "Звездысошлись" на НТВ с участиемдевушки.