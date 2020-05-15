В Дагестане 530 миллионов рублей выплатят сотрудникам скорой помощи и поликлиник, которые не вошли ранее в список работающих с зараженными коронавирусом. Деньги из регионального бюджета.

В Дагестане 530 миллионов рублей выплатят сотрудникам скорой помощи и поликлиник, которые не вошли ранее в список работающих с зараженными коронавирусом. Деньги из регионального бюджета.Кроме того, с сегодняшнего дня начислят премии медработникам, о которых говорил в своем обращении президент России.Вот что о ситуации рассказал глава региона Владимир Васильев."В некоторых лечебных учреждениях такая проблема, что бухгалтеры заболели. Поэтому находим решение. У нас в стране сверху донизу отстроена такая система, которая определяется федеральным штабом и далее она идет в региональные и муниципальные штабы. И эта система помогает решать вопросы, — сказал он. — Думаю, что мы выполним свои обязательства перед всеми врачами, сестрами и всем младшим персоналом. Надеюсь, что в установленный срок – 15 мая – мы это сделаем".