15.05.2020

2020-05-15 15:40:03

В Кольчугино водители объезжают блок-посты по полям

В Кольчугино водители поехали "по полям", объезжая блокпосты. Видео альтернативных дорог выложили местные жители в социальных сетях.

Кольчугино, в числе других городов объявлен карантинной зоной. Местные власти организовали контрольно-пропускные пункты на въезде в город. Для транзитного транспорта и жителей с местной пропиской въезд в город не составляет труда. А вот у остальных требуют специальные пропуска, которые многие оформить не успевают. Поэтому и стали объезжать блокпосты . И уже на следующий день на "альтернативных дорогах" появились рвы, которые стали помехой для несанкционированного объезда. Напомним, в Кольчугино на сегодня зарегистрировано 83 случая заболевания. Сотрудники МЧС продолжают проводить дезинфекцию общественных мест и жилых домов.

Андрей Хазов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Владимирской области: «В городе Кольчугино где указом губернатора введен комплекс ограничительных мероприятий. Силами Главного управления была проведена специальная обработка общественных мест. Обработано около 45 объектов, в том числе спортивные и детские площадки.»