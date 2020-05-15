Подозреваемый, угнав автомобиль, совершил на нем дорожно-транспортное происшествие.

2 мая 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На одной из дорог Кольчугинского района перевернулся автомобиль. Оперативный дежурный незамедлительно направил на место происшествия наряд ДПС.Предполагаемым виновником ДТП стал 54-летний житель Кольчугинского района. Документов на автомобиль у мужчины не оказалось. В ходе проверки выяснилось, что собственником автомобиля он не является.В дальнейшем сотрудники полиции установили, что несколькими днями ранее мужчина оказывал услугу «трезвый водитель» собственнику транспортного средства, а ключи от автотранспорта оставил у себя.Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.