В Москве за прошедшие сутки выздоровели еще 1 235 человек, заболевших коронавирусом нового типа.

В Москве за прошедшие сутки выздоровели еще 1 235 человек, заболевших коронавирусом нового типа."Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 24 562", — сообщила ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она пояснила, что в каждом случае лечение зависит от симптомов конкретного человека и тяжести протекания заболевания. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. Те пациенты, которым после выписки необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, отметила Ракова.По данным оперативного штаба на 15 мая в Москве выявлено 135 464 инфицированных, 24 562 заболевших уже поправились, 1 358 скончались. Всего в России выявлено 262 843 заболевших, 58 226 человек выздоровели, 2418 умерли.