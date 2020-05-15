Опубликованы свежие данные о ситуации с распространением коронавируса в российской столице. Сообщается, что от коронавируса в Москве скончались еще 68 пациентов человек. Эксперты в ..

Опубликованы свежие данные о ситуации с распространением коронавируса в российской столице. Сообщается, что от коронавируса в Москве скончались еще 68 пациентов человек.Эксперты в очередной раз напомнили гражданам о том, что при любых симптомах ОРВИ необходимо самоизолироваться дома, пишет . Последние данные о пандемии привело издание со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.