Количество пациентов с коронавирусом, умерших в Москве, увеличилось с 1290 до 1358. Всего в России зарегистрировано чуть более 250 тысяч случаев заражения.

Количество пациентов с коронавирусом, умерших в Москве, увеличилось с 1290 до 1358. Всего в России зарегистрировано чуть более 250 тысяч случаев заражения.В оперативном штабе вновь призвали при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением, сообщает РИА Новости.С сегодняшнего дня в Москве запускается массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу. Об этом объявил мэр Сергей Собянин. Каждые три дня примерно 70 тысяч жителей Москвы будут получать специальные приглашения по смс и электронной почте. Выборка граждан случайная. По итогам массового скрининга власти будут принимать решение о смягчении условий карантина.Когда ждать второго этапа ослабления противовирусных мер и каким он будет? Об этом мэр столицы рассказал в эксклюзивном интервью.