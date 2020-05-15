Сын знаменитого отечественного актера Николая Прокоповича был задержан полицейскими в Москве. Отмечается, что наследник знаменитости проник на территорию Верховного суда и срезал ..

Сын знаменитого отечественного актера Николая Прокоповича был задержан полицейскими в Москве. Отмечается, что наследник знаменитости проник на территорию Верховного суда и срезал сирень.Мужчина решился на этот поступок, чтобы подарить цветы своей избраннице, . Теперь правоохранители проводят проверку по факту случившегося.