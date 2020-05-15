Сотрудники СК выясняют обстоятельства трагедии рядом с железнодорожной станцией Муром. В результате ЧП тринадцатилетний подросток-зацепер получил тяжелые травмы. Инцидент произошел 13 мая около 17 часов вечера. В настоящий момент мальчик находится в реанимации, передает ГТРК Владимир.

Сотрудники СК выясняют обстоятельства трагедии рядом с железнодорожной станцией Муром. В результате ЧП тринадцатилетний подросток-"зацепер" получил тяжелые травмы. Инцидент произошел 13 мая около 17 часов вечера. В настоящий момент мальчик находится в реанимации, передает ГТРК "Владимир".Как рассказали очевидцы, пострадавший и еще несколько подростков пришли на железную дорогу, чтобы прокатиться на одном из поездов. Беспечность ребят закончилась трагедией. Один из них не удержался и упал под колеса железнодорожного состава.На место трагедии выехали следователи и криминалисты. По итогам проверки специалисты примут процессуальное решение. Сообщается также, что внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших подобным происшествиям.