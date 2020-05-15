Злоумышленники похитили строительные материалы и инструменты на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждены уголовные дела в отношении двоих жителей Муромского района 30 и 35 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в ночь с 2 на 3 мая текущего года подозреваемые, разбив окно, проникли в помещение строящегося дома, расположенного в одном из сёл Муромского района, откуда похитили строительные материалы и инструменты. Затем, взломав навесной замок входной двери, проникли в помещение строительного вагончика, находящегося рядом со строящимся домом, и похитили электроинструменты. Общая сумма причиненного ущерба составила более 90 тысяч рублей.Полицейские установили, что предполагаемые злоумышленники ранее работали на этом объекте. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых подозреваемые были задержаны на территории Муромского района. Задержанные дали признательные показания. Похищенное имущество было изъято и возвращено законным владельцам.Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.