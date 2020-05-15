Специальный рейс Аэрофлота вылетел сегодня в Москву из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. На борту самолета находятся 369 россиян, в том числе десять российских школьников, обучавшихся по образовательным программам в США.

Специальный рейс "Аэрофлота" вылетел сегодня в Москву из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. На борту самолета находятся 369 россиян, в том числе десять российских школьников, обучавшихся по образовательным программам в США.Это не последний вывозной рейс из Нью-Йорка. В Штатах остаются еще как минимум 15 школьников.Кроме того, посол в США Анатолий Антонов сообщил, что граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются к нашим дипломатам с просьбами о содействии в выезде в Россию для воссоединения с семьями, передает телеканал "Россия 24".