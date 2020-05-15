В США кандидата в президенты от демократов Джо Байдена обвинили в злоупотреблении властью. Якобы когда он был в администрации Барака Обамы, то распорядился установить незаконную слежку за человеком из команды Дональда Трампа. Теперь сторонники президента США требуют привлечь Байдена к ответственности.

В США кандидата в президенты от демократов Джо Байдена обвинили в злоупотреблении властью. Якобы когда он был в администрации Барака Обамы, то распорядился установить незаконную слежку за человеком из команды Дональда Трампа. Теперь сторонники президента США требуют привлечь Байдена к ответственности.В США с новой силой раскручивается то, что сторонники Трампа называют "Обамагейтом". Дело в первую очередь касается генерала Майкла Флинна; он был первым советником Трампа по нацбезопасности, выступал за сотрудничество с Россией в борьбе против терроризма.Сразу после победы Трампа на выборах основные СМИ обвиняли Флинна чуть ли не в том, что он был агентом Кремля. Следили за ним пристально, причем издание Washington Post узнавало о переговорах отставного генерала с российским послом едва ли не раньше Трампа.Судя по всему, организовала слежку уходящая администрация Обамы. Как сообщает NPR, американская разведка прослушивает все переговоры русских дипломатов, в том числе был записан телефонный разговор посла Сергея Кисляка с Майклом Флинном. По принятым в США правилам имя Флинна, как гражданина США, который ни в чем не обвиняется, было вычеркнуто из итоговых сводок.Но в Белом доме Обамы попросили разведчиков сообщить, кто конкретно говорил с русскими. Запрос был сделан от лица очень влиятельных людей, причем список возглавлял Джо Байден, на тот момент вице-президент страны. Итог известен: Флинн лишился работы, потом запутался, когда давал показания ФБР, был обвинен в лжесвидетельстве и попал под арест. Консервативные медиа рвут и мечут."Понятно, что произошло: администрация Обамы хотела следить за переговорами Майкла Флинна. Юридически они не могли этого сделать, потому что у них не было ордера. Поэтому они обратились в Агентство национальной безопасности. АНБ направило все отчеты о наблюдении в Белый дом. Это была внутренняя шпионская операция, которую провели под предлогом национальной безопасности. Как только вы всмотритесь в детали, это станет ясно. Многие из 39 человек, которые получили информацию, не имели на это права. Они не были чиновниками национальной безопасности. Они были политиками", — говорил в новостной передаче американский телеведущий Такер Карлсон.Немедленно разобраться с этим призвал сенатор-республиканец Рэнд Пол: "Вице-президент Байден получил доступ к личным данным и переговорам своего политического оппонента. Не может быть более явного нарушения для политика, который опирается на свой офис и злоупотребляет влиянием, чем преследование политического противника. И я думаю, что он был здесь пойман с поличным".Разумеется, продемократическая пресса сразу дала слово самому Джо Байдену, но лучше бы этого не делали. Бывший вице-президент сначала объявил, что не знает ничего об этом деле. А когда ему напомнили, что он сам три года назад рассказывал про Флинна, неубедительно отговорился,- Что вы знали об этих шагах по расследованию вокруг Майкла Флинна? Было ли предпринято что-то недопустимое?- Во-первых, я ничего не знаю об этих шагах по расследованию вокруг Майкла Флинна. Во-вторых, это просто попытка отвлечь внимание, эти парни постоянно играют в игры. В стране кризис: в сфере экономики, здравоохранения. Мы в настоящей беде.- Вы говорите, что ничего не знали, но вы же сами говорили, что в январе 2017 вас с президентом проинформировали о планах ФБР допросить Майкла Флинна о его беседах с российским послом Кисляком.- Я думал, вы спрашивали о том, повлиял ли я на его осуждение. Меня уведомили, что они хотели провести расследование. Но это всё, что я знаю.На этом фоне в США разгорается еще один скандал: ночью Федеральное бюро расследований провело обыск в доме сенатора Ричарда Бёрра — главы комитета по разведке; у него изъяли мобильный телефон. Законодателя подозревают в злоупотреблении служебным положением.Речь о событиях, которые произошли в феврале. На регулярном брифинге сенатор узнал от американских спецслужб, что пандемия коронавируса может нанести серьезный вред экономике страны. Тогда политик избавился от всех своих биржевых активов, получив около миллиона семисот тысяч долларов. После этого Бёрр еще несколько недель убеждал своих избирателей, что экономике Штатов ничего не грозит.