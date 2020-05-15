В Уфе правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы социального приюта, которая издевалась над детьми. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет. Как ..

В Уфе правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы социального приюта, которая издевалась над детьми. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.Как сообщает ToDay News Ufa, работница сняла на видео конфликт двух детей из социального учреждения. При этом в разговоре с несовершеннолетними она использовала нецензурные выражения.