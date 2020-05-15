В Прикамье полоса затопленной земли растянулась с севера на юг. Самым масштабным стало наводнение в Гайнском районе - пострадало шесть населенных пунктов. Большая вода пришла в Красновишерский и Чердынский районы. Паводок зафиксирован и под Соликамском.

В Прикамье полоса затопленной земли растянулась с севера на юг. Самым масштабным стало наводнение в Гайнском районе - пострадало шесть населенных пунктов. "Большая вода" пришла в Красновишерский и Чердынский районы. Паводок зафиксирован и под Соликамском. Вода в Яйве уже ушла, поселка нет в оперативной карте МЧ, передает ГТРК "Пермь".Возле курорта Усть-Качка Кама поднялась почти на 10 сантиметров. В Краснокамске возможно подтопление микрорайона Рейд. Воткинская ГЭС работает в режиме максимально установленных сбросов. В итоге паводок начал смещаться в Удмуртию. На южных районах Прикамья подтопило два района города Чайковский, а также поселок Ольховка.