Федеральное сетевое агентство Германии отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта Северный поток-2 из-под действия Газовой директивы ЕС. Необходимым условием для такого выведения являлось окончание строительства до 23 мая 2019 г. В случае с Северным потоком-2 это не так, - посчитало агентство.

Федеральное сетевое агентство Германии отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северный поток-2" из-под действия Газовой директивы ЕС. Необходимым условием для такого выведения являлось завершение строительства до 23 мая 2019 г. "В случае с "Северным потоком-2" это не так", — посчитало агентство.Полный текст решения выйдет позже. Все страны-члены ЕС имели возможность изучить заявку Nord Stream 2 AG и сделать заявление. Такой возможностью воспользовались десять стран, отмечает ТАСС.В свою очередь Nord Stream 2 AG (оператор проекта "Северный поток-2") указывала на то, что понятие "завершение проекта" следует рассматривать шире. Компания считает, что необходимо учитывать то обстоятельство, что ко времени вступления в силу новых правил сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.Агентство отвергло этот довод и приняло во внимание только "строительно-техническое понимание" термина "завершение проекта". "Об экономическом понимании не может быть речи", — пояснило агентство.Nord Stream 2 AG может подать протест на решение агентства в Высший земельный суд в Дюссельдорфе, который может перенаправить жалобу в Европейский суд.Агентство в январе приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" из-под действия Газовой директивы ЕС.Суть Газовой директивы — распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, правила Третьего энергопакета ЕС, которые обязывают операторов трубопроводов резервировать до 50% мощностей трубопроводов для прокачки топлива от других поставщиков.Еврокомиссия никогда не скрывала, что Третий энергопакет и поправки в Газовую директиву ЕС приняты для административного нерыночного контроля со стороны ЕС над российским экспортом газа в страны ЕС.Вопрос о применении Газовой директивы ЕС остается открытым, поскольку большинство стран ЕС не успело учесть поправки в национальных законодательствах, что открывает возможности для судебного оспаривания применения директивы.Газопровод "Северный поток-2" построен на 94%, строительство остановлено из-за санкций США.