Звезда сериала Мылодрама много дней промучилась из-за
болезни. За актрисой Яниной Мелеховой ухаживали дочь и муж.
Звезда сериала "Мылодрама" много дней промучилась из-за
болезни. За актрисой Яниной Мелеховой ухаживали дочь и муж.
Начало карантина для знаменитости оказалось нерадостным. Как
только стало известно, что театры закрыты из-за пандемии, Мелехова слегла с температурой.
Звезда сериала "Мылодрама" сильно заболела, к счастью не коронавирусом.
Янина уверена, что именно рабочий простой
негативно сказался на ее здоровье. Актеры, по ее мнению, заболевают, когда не
могут отдать энергию зрителю.
Мелехова отметила, что из-за температуры не могла встать с
кровати. "За мной ухаживала моя дочь и муж, разумеется", – поведала
знаменитость.
Семилетняя Анна-Мария во всем помогала Янине. Специально для
родительницы девочка научилась готовить всякие вкусности. Например, малышка
сама напекла кексов. Шокированной матери Анна-Мария сообщила, что готовка – это совсем несложно. "С тех пор Анна-Мария печет практически ежедневно. Кстати,
на Пасху куличи полностью готовила она!" – рассказала Янина Мелехова.
18 Янв 2020 в 6:12 PST
Напомним, звезда сериала "Мылодрама" замужем за
предпринимателем Максимом Горячевым. Пара воспитывает дочь Анну-Марию, которая,
по словам актрисы, является ее вдохновением.