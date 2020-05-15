Звезда сериала Мылодрама много дней промучилась из-за болезни. За актрисой Яниной Мелеховой ухаживали дочь и муж.

Звезда сериала "Мылодрама" много дней промучилась из-заболезни. За актрисой Яниной Мелеховой ухаживали дочь и муж.Начало карантина для знаменитости оказалось нерадостным. Кактолько стало известно, что театры закрыты из-за пандемии, Мелехова слегла с температурой.Звезда сериала "Мылодрама" сильно заболела, к счастью не коронавирусом.Янина уверена, что именно рабочий простойнегативно сказался на ее здоровье. Актеры, по ее мнению, заболевают, когда немогут отдать энергию зрителю.Мелехова отметила, что из-за температуры не могла встать скровати. "За мной ухаживала моя дочь и муж, разумеется", – поведалазнаменитость.Семилетняя Анна-Мария во всем помогала Янине. Специально дляродительницы девочка научилась готовить всякие вкусности. Например, малышкасама напекла кексов. Шокированной матери Анна-Мария сообщила, что готовка – это совсем несложно. "С тех пор Анна-Мария печет практически ежедневно. Кстати,на Пасху куличи полностью готовила она!" – рассказала Янина Мелехова.18 Янв 2020 в 6:12 PSTНапомним, звезда сериала "Мылодрама" замужем запредпринимателем Максимом Горячевым. Пара воспитывает дочь Анну-Марию, которая,по словам актрисы, является ее вдохновением.