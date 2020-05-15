Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» возобновил работу клиентских офисов в восьми городах области. С 12 мая осуществляется прием оплат за коммунальные услуги в офисах продаж и обслуживания клиентов по адресам:
город Владимир, ул. Мира, д. 61А и ул. Верхняя Дуброва, д. 26Г;
город Гусь-Хрустальный, ул. 2-ая Народная, д. 1 и Теплицкий пр-т, д. 37;
город Камешково, ул. Школьная, д. 6, корпус 1;
город Киржач, ул. Гагарина, д. 45;
город Ковров, пр. Ленина, д. 49/1;
город Собинка, ул. Димитрова, д. 16А;
город Судогда, пер. Большой Советский, д. 8А;
город Суздаль, ул. Красная площадь, д. 10.
В соответствии с утвержденным графиком клиентские офисы не работают по субботам и воскресеньям, за исключением офиса в городе Владимире по ул. Мира, д. 61А, который работает дополнительно по субботам с 10 до 15 ч.
Все офисы принимают наличные и безналичные виды оплат.
Решение о возобновлении приема клиентов принимается Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» индивидуально по каждому ОПиОК, с учетом эпидемиологической ситуации на территории, решений властей, наличия в помещении условий для соблюдения социальной дистанции.
«ЭнергосбыТ Плюс» заботится о безопасности клиентов и обращает внимание, что при посещении офисов продаж и обслуживания необходимо соблюдать меры профилактики: применять средства индивидуальной защиты; сохранять социальную дистанцию 1,5 метра; пользоваться антисептическими средствами.
Сотрудники Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» настоятельно рекомендуют своим клиентам активно использовать дистанционные каналы обслуживания для решения всех возникающих вопросов.
Передача показаний счетчиков и онлайн оплата без комиссии возможны через Личный кабинет и с помощью сервиса «Onlinе оплата без регистрации» https://study.vladcomsys.ru/freepaygs.
Простая и понятная инструкция по регистрации доступна по ссылке: http://study.vladcomsys.ru/instructions.
Передать показания счетчиков удобнее всего через мобильное приложение по QR-коду, который печатается на каждой платежной квитанции.
Для получения ответов на неотложные вопросы клиенты также могут воспользоваться сервисом «Обратная связь» на сайте компании или электронной почтой: [email protected]