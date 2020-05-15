За сутки прибавилось 88 инфицированных

По состоянию на 15 мая во Владимирской области зафиксировано 1592 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки прибавилось 88 заболевших, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Город Владимир вышел в «лидеры» рейтинга, меньше всего заражённых коронавирусом остаётся по-прежнему в Селивановском районе. Для удобства мы отобразили количество заражённых по районам области на карте:310 – во Владимире;276 – в Петушинском;196 – в Гусь-Хрустальном;156 – в Ковровском;146 – в Александровском;130 – в Муромском;83 – в Кольчугинском;59 – в Судогодском;49 – в Собинском;45 – в Юрьев-Польском;42 – в Киржачском;25 – в Меленках;12 – в Камешково;20 – в Суздальском;17 – в Вязниках;6 – в Гороховецком;5 – в Радужном;3 – в Селивановском.