Ольга Бузова на самоизоляции соскучилась по жарким странам и сымитировала отпуск на море. К сожалению, игровая съемка закончилась плачевно.

Ольга Бузова на самоизоляции соскучилась по жарким странам и сымитировала отпуск на море. К сожалению, игровая съемка закончилась плачевно.Поющая ведущая решила развлечь поклонников и выложила в свой инстаграм-аккаунт видео с террасы собственного дома. Она показала, как якобы отправляется на отдых. Роль большого бассейна в отеле выполнил надувной – на крыше высотки.Ольга Бузова прыгнула в бассейн ради эффектного кадра и получила травму.Звезда сильно ударилась спиной. "Вы видели?!" – взвыла от боли знаменитость. Появившийся в кадре оператор отметил, что дубль они снимать не будут.Фанаты посочувствовали артистке и выразили надежду, что ничего особо серьезного не произошло.Подобным роликом певица запустила флэшмоб, пригласив поклонников принять в нем участие и показать свой отпуск этого года, либо пародии на него. К слову, фолловеры отметили стройность фигуры Ольги Бузовой, которая за карантин не набрала и грамма лишнего веса.Напомним, на самоизоляции звезда участвовала в баттлах с блогерами. При этом за некоторые из них Ольга Бузова подверглась жесткой критике.Как писали "Дни.ру", ранее теледива искупалась в полной ванной с заваренной лапшой быстрого приготовления, сожгла несколько дорогих платьев и разбила телевизор. Многие россияне осудили за то, что в кризис, когда некоторым людям нечего есть, она кощунственно относится к пище.