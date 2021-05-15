Международная коалиция во главе с США направила боевуют технику на свою военную базу у газоперерабатывающего завода Conoco в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает Telegram-канал Вестник Дамаска.

Международная коалиция во главе с США направила боевуют технику на свою военную базу у газоперерабатывающего завода Conoco в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает Telegram-канал .Пентагон регулярно перебрасывает силы из Ирака в обход международного законодательства через незаконные погранпереходы. Оккупировав восток Сирии, американцы взяли под свой контроль нефтяные месторождения, принадлежащие сирийскому народу. Охрану объектов осуществляют лояльные к США курдские формирования, в ряды которых боевики «Исламского государства» (террористическая организация запрещена на территории России). Совместно США и боевики осуществляют контрабанду ресурсов. Чтобы поддержать производство нефти, американцы в нарушение собственных санкций ввезли в Дейр-эз-Зор оборудование и специалистов, необходимые для поддержания инфраструктуры добычи нефти и газа. Неподалеку от населенного пункта Хшам расположен завод Conoco рядом с которым находится американская военная база.В начале февраля 2018 года здесь произошло крупное столкновение, которое продемонстрировало лояльность США к боевикам «Исламского государства»Отряды Сирийской Арабской Армии, предположительно при поддержке российских добровольцев, связанных с «ЧВК Вагнера», начали наступательную операцию на позиции джихадистов 7 февраля 2018 года. В ходе ожесточенных боев удалось прижать боевиков к заводу «Коноко», где они «спрятались» за американские флаги.Для того, чтобы спасти своих союзников и предотвратить освобождение завода, американцы нанесли по наступающим отрядам авиаудары, вынудив сирийцев и русских отступать. «Вагнеровцы» остались в арьергарде, прикрывая отход сирийских сил. По информации местных источников, русские сражались до самого конца, стараясь уничтожить как можно больше террористов и обеспечили союзникам безопасный выход. По разным источникам, в ходе подвига, совершенного под Хшамом, отдали свои жизни от 10 до 20 бойцов «ЧВК Вагнера». Схожие цифры позже опубликовала немецкая газета Der Spiegel.Столкновение под Хшамом наглядно показало, что американцы заинтересованы в сохранении террористов ИГ под своим контролем, и всерьез опасается русских добровольцев. За несколько лет «вагнеровцам» удалось провести в Сирии ряд чрезвычайно успешных операций против боевиков ИГ, что привело к разгрому группировки. Среди них освобождение города Пальмира, являющегося объектом наследия ЮНЕСКО, операция в Восточной Гуте и снятие длительной осады с города Дейр эз-Зор.Результаты работы «вагнеровцев» в Сирии стали уникальным геополитическим феноменом — незарегистрированная вооруженная организация сумела дать отпор боевикам из группировки, угрожавшей всему миру.Прототипом «ЧВК Вагнера» считают русских добровольцев в Донбассе, которые защитили местное население от зверств украинских националистов в 2014 году.