Александр Лукашенко в конце мая собирается посетить Россию. Об этом газете журналистам сообщили источники в Москве и Минске.

Александр Лукашенко в конце мая собирается посетить Россию. Об этом газете журналистам сообщили источники в Москве и Минске.Режим Александра Лукашенко сумел выстоять после событий, начавшихся летом 2020 года, не в последнюю очередь благодаря российской поддержке. Когда Батька почувствовал, что уже крепко стоит на ногах, он вернулся к многовекторной политике, пытаясь угодить как партнерам из Москвы, так и западным интересантам.Теперь стало известно, что Александр Григорьевич запланировал очередной визит в Россию. Данная информаци попала в распоряжение журналистов издания "Ъ", как утверждается, от источников из российской и белорусской столиц.Уточняется, что поводом для новой стало завершение работы над "дорожными картами" по интеграции. Стоит отметить, что, по словам источников, мероприятие, о котором идет речь, будет организовано до конца текущего месяца.При этом точная дата не будет обнародована до тех пор, пока все не утвердится. Такое решение принято для того, чтобы в случае переноса у людей не было повода распространять слухи касательно того, что у президентов возник конфликт.Ранее сообщалось, что девятого мая обменялись поздравлениями с Днем Победы. Политики также договорились провести в ближайшее время встречу.