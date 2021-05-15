Памятников много не бывает. Во Владимире появится ещё один. Андрею Боголюбскому. А вот где именно – предстоит выбрать владимирцам. Специальная рабочая группа упростила задачу. Она уже

Памятников много не бывает. Во Владимире появится ещё один. Андрею Боголюбскому. А вот где именно – предстоит выбрать владимирцам. Специальная рабочая группа упростила задачу. Она уже решила, что памятник будет стоять: либо на транспортной развязке, где сходятся Ерофеевский спуск, Лыбедская магистраль и улица Луначарского, либо на Октябрьском проспекте – между Белым Домом и новым зданием