Ежегодное единовременное пособие для пенсионеров предложил ввести депутат Государственной Думы Иван Сухарев.

Ежегодное единовременное пособие для пенсионеров предложил ввести депутат Государственной Думы Иван Сухарев.Пандемия коронавируса продолжается больше года. В России до сих пор действуют некоторые ограничения, по-прежнему необходимо использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. В зоне риска находятся пожилые граждане, они наиболее уязвимы и подвержены тяжелым последствиям инфекционных заболеваний.Именно поэтому депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей на приобретение средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и прочего). Выплаты могут осуществляться накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, уточнил парламентарий.Чтобы граждане тратили это пособие только на покупку средств индивидуальной защиты, оно, скорее всего, будет выдаваться посредством именного сертификата, пишет .Тем временем в России зафиксировано почти пять миллионов случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцию выявили у 9462 человек. В стране более 21 миллиона человек уже сделали прививку от коронавируса. Об этом на днях сообщил президент России Владимир Путин, назвав результаты очень хорошими.