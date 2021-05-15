Ежегодное единовременное пособие для пенсионеров предложил ввести депутат Государственной Думы Иван Сухарев.
Ежегодное единовременное пособие для пенсионеров предложил ввести депутат Государственной Думы Иван Сухарев.
Пандемия коронавируса продолжается больше года. В России до сих пор действуют некоторые ограничения, по-прежнему необходимо использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. В зоне риска находятся пожилые граждане, они наиболее уязвимы и подвержены тяжелым последствиям инфекционных заболеваний.
Именно поэтому депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей на приобретение средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и прочего). Выплаты могут осуществляться накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, уточнил парламентарий.
Чтобы граждане тратили это пособие только на покупку средств индивидуальной защиты, оно, скорее всего, будет выдаваться посредством именного сертификата, пишет .
Тем временем в России зафиксировано почти пять миллионов случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцию выявили у 9462 человек. В стране более 21 миллиона человек уже сделали прививку от коронавируса. Об этом на днях сообщил президент России Владимир Путин, назвав результаты очень хорошими.