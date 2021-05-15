Оказание государственной услуги проводится в приоритетном порядке – заявителю индивидуально назначается дата и время приема...

Отдел по вопросам миграции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает жителям округа о возможности получения государственных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на портале по адресу http://www.gosuslugi.ru. Затем отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через Портал государственных услуг.Отправив заявление, в «Личном кабинете» по номеру документа можно отследить статус своего обращения. При оплате госпошлины через личный кабинет предоставляется скидка 30%.Отдел по вопросам миграции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве предлагает использовать Портал государственных и муниципальных услуг для получения следующих услуг:- оформления паспорта гражданина РФ;- оформления заграничного паспорта;- оформления регистрации граждан РФ по месту жительства и месту временного пребывания, а также снятия с регистрационного учета;- получения адресно-справочной информации;- оформления приглашений на въезд в Россию иностранного гражданина.Преимущества получения государственных услуг в электронном виде состоят в сокращении временных затрат, исключении необходимости предоставления документов, имеющихся в распоряжении государственных органов, возможности получения государственной услуги из любой точки нахождения посредством сети Интернет в удобное время, а также возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги.Оказание государственной услуги проводится в приоритетном порядке – заявителю индивидуально назначается дата и время приема, о чем он уведомляется в электронном виде.В целях исключения случаев распространения заболеваний, вызванных COVID-19, рекомендуем обращаться за государственными услугами через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо по предварительной записи в подразделения по вопросам миграции, контактные номера телефонов которых размещены на официальном сайте УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве (https://ювао.мск.мвд.рф/folder/20463674 ).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18