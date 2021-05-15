Сегодня Московскому метрополитену исполняется 86 лет. Столичная подземка — это целый подземный город...

Сегодня Московскому метрополитену исполняется 86 лет. Столичная подземка — это целый подземный город. И как и любой город, метро нуждается в людях, которые обеспечивают слаженную и бесперебойную работу всех его элементов. Сегодня мы хотим рассказать о тех, кто отвечает за нашу безопасность под землей.Все решали секунды https://мвд.рф/news/item/20878401Это видео похоже на кадры из триллера: поезд на полном ходу мчится на мужчину, который отчаянно пытается выбраться на платформу. В последнюю секунду его подхватывают крепкие руки и вытягивают наверх. Спаситель — старший сержант полиции Александр Загорский.Потом Александр рассказал, как разворачивались события. Патрулируя станцию «Курская» Кольцевой линии, он увидел, что к краю платформы приблизился один пассажир. «Я обратил внимание, что с ним что-то не то: может, плохо, — рассказывает полицейский. — Сразу побежал к нему, но немного не успел, человек упал на пути». В тоннеле уже виднелись огни приближающегося состава. Полицейский действовал быстро и четко — тут же подал знак машинисту, чтобы тот применил экстренное торможение. Мужчина пытался вылезти сам, но руки скользили по платформе. Тогда Александр схватил пострадавшего за плечи и отчаянным рывком выдернул из-под колес надвигающегося поезда. Напарник Александра, старший сержант полиции Андрей Купцов, вызвал скорую помощь. Позже спасенный пояснил, что из-за большой загруженности на работе не спал двое суток. На платформе ему стало плохо, и он, потеряв равновесие, упал вниз.Сам полицейский не считает свой поступок героическим. «Я думаю, что на моем месте каждый бы так поступил. Это наша работа. Мы просто выполняем ее», — говорит Александр Загорский.Акушеры в форме https://77.мвд.рф/news/item/22162643С чем только не сталкиваются на службе сотрудники полиции. Один раз патрульным пришлось принимать роды прямо на полу вестибюля метро. И они справились на отлично.Дело было в декабре прошлого года. Совершая обход вестибюля станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии, полицейский патруль заметил женщину, которая стала опускаться на пол. «Первое впечатление — хочет в туалет. Потом я заметила, что у женщины отошли воды и была видна уже головка ребенка», — рассказывает старший сержант полиции Алеся Полякова. Было понятно, что женщину переместить в другое место невозможно, и Алеся Полякова вместе с напарником, прапорщиком полиции Алексеем Орловым, стали принимать роды прямо на полу. Они расстелили газеты, и через две минуты на свет появился мальчик. После родов малыша, оберегая от холода, завернули в газеты. Затем вызвали скорую помощь, принесли из комнаты полиции одеяло и закутали новорожденного. «Длина пуповины была очень короткая, и мне пришлось держать ребенка прямо возле ног матери, — вспоминает Алеся Полякова. — Ребеночек закричал, задышал сам, что важно». Все 40 минут, пока скорая помощь ехала, полицейская баюкала на руках рожденного мальчика. «Здесь холодно, и для меня самое главное было, чтобы ребенок не замерз», — рассказывает сотрудник полиции. Приехавшие врачи скорой помощи перерезали пуповину. Медики говорят, что полицейские действовали профессионально, и поэтому мама и малыш не пострадали.Полицейская рассказывает, что пока шли роды, времени на эмоции не было — надо было спасать жизнь малыша и мамы. Алеся Полякова, у которой двое детей, говорит, что роды были довольно быстрыми. Маму и ребенка забрали в роддом. Сейчас они абсолютно здоровы — и это главное, говорит Полякова.Иногда спасает сочувствие https://77.мвд.рф/news/item/22859591Для старшего сержанта полиции Натальи Воронковой день начался обычно: она патрулировала станцию метро «Филевский парк». Днем один пассажир сообщил ей, что какой-то мужчина сел на платформу и спустил ноги на пути. «Я сразу побежала туда. И увидела, что мужчина уже лежит на путях — и ждет приближающегося поезда», — рассказывает Наталья. Сотрудник полиции тут же сообщила дежурному по станции, что необходимо остановить поезд, который вот-вот должен был прибыть. «Я подошла к нему и стала уговаривать, чтобы он ко мне поднялся, спрашивала, что произошло», — вспоминает Наталья Воронкова. Мужчина рассказал, что у него личные проблемы. «Я стала объяснять ему, что это так не решается и что жизнь дается одна. Попросила его: вы ко мне поднимитесь, и мы все решим. Все ваши проблемы будем решать здесь и вместе», — говорит полицейская. Доброе слово и участие сделали свое дело: мужчина протянул руку, и Наталья подняла его на платформу. «Мы пошли в комнату полиции, пообщались», — говорит Наталья.В этой ситуации было два пути, говорит сотрудник полиции. «Когда я начала с ним общаться, у меня в голове уже был второй вариант, — отмечает Наталья. — Если вдруг я его не смогу уговорить подняться ко мне на платформу, надо отключить ток, спуститься к нему на пути и забрать. Но я начала с ним общаться и поняла, что человек шел на контакт». За 15 лет службы в органах внутренних дел были разные ситуации, говорит Наталья. «Мой долг как сотрудника полиции — всегда приходить на помощь тем, кто в ней нуждается», — уверена она.«Ежедневно наши сотрудники на метрополитене сталкиваются со сложными задачами, и часто от их действий зависят жизни людей. Эти и другие случаи показывают, что полицейские всегда придут на помощь в трудную минуту и сделают все от них зависящее для сохранения жизни и здоровья граждан», — говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.