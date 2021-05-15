15 мая в 19.3 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о задымлении в здании гостиницы «АМАКС Золотое кольцо» по адресу: г. Владимир , ул. Чайковского, д. 27.

15 мая в 19.3 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о задымлении в здании гостиницы «АМАКС Золотое кольцо» по адресу: г. Владимир , ул. Чайковского, д. 27. Пожарно-спасательные подразделения владимирского гарнизона оперативно прибыли на место. По прибытии было установлено, что сильное задымление в подвале. До приезда пожарных администраций объекта из здания