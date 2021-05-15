Эксперты оценили, как отразится нововведение на жителях нашей страны.

Эксперты оценили, как отразится нововведение на жителях нашей страны.Иная методика подсчета прожиточного минимума в России и МРОТ вступила в силу с этого года. Теперь первый исчисляется как 44,2%от медианного дохода.Сейчас прожиточный минимум в России составляет 11,6 тысячи рублей. Минимальный размер оплаты труда считают аналогично. Так, МРОТ сейчас равен примерно 12,8 тысячи рублей в месяц до вычета налога.Прожиточный минимум в России возрос на 3,7% по сравнению с 2020 годом, а МРОТ — на 5,5%. Но здесь есть маленькая тонкость: если вычислять рост по-старому, по потребительскойкорзине, то прожиточный минимум стал больше только 1,6%.Новую методику оценил председатель комитета Госдумы по трудуи социальной политике Ярослав Нилов. Он отметил, что количество бедных россиян вырастет, но при этом увеличатся минимальная зарплатаи размеры пособий. Эксперт объяснил, что средства уже заложены в годовой бюджет.Экономист Никита Кричевский отметил, что, вместе с тем, не исключено, что будут расти цены на продукты, а зарплаты за ними успевать не будут. Напомним, в конце 2020 года , что новы законопроект приведет к улучшению положения наших соотечественников.