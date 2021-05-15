В 18:59 14 мая в МЧС по Владимирской области поступил вызов на ДТП между поворотами на деревню Авдотьино и посёлок Коробовщинский Кольчугинского района. Авария произошла 4 километре автодороги ..

В 18:59 14 мая в МЧС по Владимирской области поступил вызов на ДТП между поворотами на деревню Авдотьино и посёлок Коробовщинский Кольчугинского района. Авария произошла 4 километре автодороги Кольчугино – Киржач. Как рассказали в пресс-службе МЧС региона, автомобиль съехал в кювет. Пострадал 1 человек, погибших нет. Спасатели МЧС деблокировали пострадавшего из машины. Всего в ликвидации последствий произошедшего принимали участие 11 человек, 5 единиц техники. От МЧС - 6 человек и 2 единицы техники.