Студентам напомнили правила безопасности, которые необходимо соблюдать в летний период.

С 10 по 16 мая 2021 года в Российской Федерации проходит «Неделя безопасности населения и территорий от чрезвыйчайных ситуаций», в рамках которой проводятся комплексные профилактические мероприятия по информированию населения по вопросам безопасности. Накануне сотрудники УМВД России по городу Владимиру совместно с представителями ГУ МЧС России по Владимирской области провели комплексное профилактическое занятие для студентов Владимирского авиамеханического колледжа.Инспектор по БДД городского УМВД напомнил о важности соблюдения Правил дорожного движения всеми его участниками. В частности было отмечено, что велосипедисты открыли сезон в апреле, но далеко не все пользователи велостранспорта соблюдают культуру поведения. Нередко это приводит к травмоопасным ситуациям.Также полицейские напомнили, что в темное время суток любой участник движения должен иметь на одежде светоотражающие элементы. Самокат и велосипед тоже должны быть укомплектованы светоотражателями. Эта мера помогает автомобилистам издалека заметить других участников движения.Сотрудники спасательной службы напомнили студентам, что избежать несчастных случаев с огнём помогает соблюдение правил пожарной безопасности, а также рассказали о правилах безопасности на водных объектах.Соблюдение правил безопасности поможет этого избежать несчастных случаев – убеждены специалисты.