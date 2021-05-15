При проверке документов сотрудники полиции обратили внимание на резкий запах в автомашине, а также на подозрительное поведение водителя...

Сотрудниками ОР ДПС ОГИБДД УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотического средства – марихуаны.В ходе патрулирования территории в районе Фирсановского шоссе инспекторы ДПС остановили автомобиль «КИА» под управлением 28-летнего мужчины. При проверке документов сотрудники полиции обратили внимание на резкий запах в автомашине, а также на подозрительное поведение водителя. В ходе досмотра иномарки в рюкзаке на сидении было обнаружено 2 пакета с веществом растительного происхождения.Согласно проведенному исследованию изъятый материал является наркотическим средством – марихуаной, массой более 70 граммов.Установлено, что подозреваемый приобрел наркотик для личного потребления.Дознанием ОМВД России по районам Матушкино и Савелки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-группа УВД по ЗелАО(499) 731-94-31