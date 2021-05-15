15.05.2021

2021-05-15 19:45:03

Во Владимирской области рассказали, где можно полюбоваться работами киржачских аргунов

Традиционно в Москве 15-16 мая проходит День резчика, на который съезжаются мастера со всей страны. К сожалению, нет среди них киржачских аргунов. В настоящее время осталось несколько человек , владеющих секретами этого стиля резьбы. Где сегодня можно полюбоваться их работами ?



Киржачские аргуны запросто могли поставить избу от нуля до конька, а особой резьбой украсить царский дворец. Аргунами в словаре Даля называют владимирских плотников. Но, по словам директора Дома аргунов Татьяны Самойловой, жители района с этим определением не согласны. Потому что плотник - всего лишь одна специализация, а местные древоделы владели сразу несколькими. Причем, искусно.



Татьяна Самойлова, директор Музея меди и стали



- Они были краснодеревщики. Они делали прекрасную деревянную мебель. Очень многие из них работали в мастерской Большого театра в Москве. Они делали декорации. Они были паркетчики. Есть указ Екатерины Второй, когда она выписывала аргунов при строительстве Царицынского дворца в Москве. Внимание! Для укладки паркета! И уже есть подтвержденное документы.Это договора подрядные, где аргуны наши работали с паркетом в Останкинском и Кусковских дворцах в Москве.



Промысел этот исчезает. На весь Киржачский район сейчас осталось всего трое аргунов. Самый опытный из них- Михаил Гашин. После окончания ремесленного училища работал в столярной мастерской. Гордится, что ему довелось учиться у настоящих мастеров: Сергея Урюкина и Арсения Колыбанова.



Михаил Гашин, аргун, резчик по дереву



- Старые, очень классные мастера были! Они могли делать мебель вручную от и до.



А вот изучать художественную резьбу Михаилу Александровичу пришлось самостоятельно. Говорит , заболел ею после того, как увидел старинный резной иконостас в Храме Георгия Победоносца в селе Ильинском.



- Просто очень интересная. Очень необычная такая!



Мастер гордится, что именно ему пришлось заниматься восстановлением иконостаса. Аргуновская резьба удивительна. Храм в Ильинском- единственный в России, украшенный именно ею. Тогда , в 19 веке, киржачские аргуны постарались показать все грани таланта, оставив память о себе на века.



- В основном вставочки и вот там элементы на тех частях иконостаса.



Просто отслоились и куда-то делись. Слава Богу этим занимался и учился на это.



По словам архимандрита Палладия, настоятеля храма, его строительство началось в 1810 году на деньги местного помещика. Когда тот разорился, средства выделили из государевой казны. И хотя в 1821 году церковь освятили, работы по его внутреннему убранству продолжались и после революционного 1917 года. Храм устоял от разорения даже во время безбожия. Несмотря на арест настоятеля , приход не закрывался. Служба в нем прервалась ненадолго - с 1936 по 1943 год.



Палладий (Алексей Отрошко) архимандрит , настоятель Свято-Георгиевского храма с. Ильинское Киржачского благочиния Александровской и Юрьев-Польской епархии РПЦ Московской патриархии



- Благодаря нашим прихожанам поскольку их прадеды храм строили и украшали самолично то, конечно, у их потомков даже советское время хватило мужество отстоять храм. По видимому все эти инициативы о закрытии храма воспринимались местным населением с косами и вилами в руках.



По словам монаха Палладия, что святыни пришлось отстаивать от вооруженных грабителей и в 1997 году. На помощь пришли все местные жители. Иконы спасли. И сегодня Храм Георгия Победоносца -место силы и для паломников, и для тех, кто хочет увидеть искусство киржачских резчиков.



Вера Куликова, Семен Карпов



Вести-Владимир